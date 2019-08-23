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«Мне 47, а я напивался всего 10 раз». Главный тренер «Баварии» — о способах расслабления

14:37
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о своих отношениях с алкоголем.

— Я напивался раньше, но не очень часто, — приводит Sport Bild слова Ковача. — Я могу пересчитать разы, когда я по-настоящему напивался, по пальцам двух рук. Мне 47 лет, и я напивался всего 10 раз! Обычно я расслабляюсь благодаря тому, что провожу время со своей семьей и путешествую к морю.

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