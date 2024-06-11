Мирослав Клозе возглавил «Нюрнберг»

«Нюрнберг» объявил о подписании контракта с тренером Мирославом Клозе.

«У клуба отличный фундамент благодаря работе с молодежью, который мы хотим развивать», — сказал тренер.

Последним клубом Клозе был «Альтах» из Австрии. С марта 2023 года 46-летний немец находился без работы.

«Нюрнберг» завершил сезон-2023/24 на 12-м месте во второй бундеслиги, набрав 40 очков.