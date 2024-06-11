Мирослав Клозе возглавил «Нюрнберг»
«Нюрнберг» объявил о подписании контракта с тренером Мирославом Клозе.
«У клуба отличный фундамент благодаря работе с молодежью, который мы хотим развивать», — сказал тренер.
Последним клубом Клозе был «Альтах» из Австрии. С марта 2023 года 46-летний немец находился без работы.
«Нюрнберг» завершил сезон-2023/24 на 12-м месте во второй бундеслиги, набрав 40 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|34
|28
|6
|0
|89-24
|90
|
2
|Штутгарт
|34
|23
|4
|7
|78-39
|73
|
3
|Бавария
|34
|23
|3
|8
|94-45
|72
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|19
|8
|7
|77-39
|65
|
5
|Боруссия Д
|34
|18
|9
|7
|68-43
|63
|
6
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|14
|9
|51-50
|47
|
7
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|66-66
|46
|
8
|Хайденхайм
|34
|10
|12
|12
|50-55
|42
|
9
|Вердер
|34
|11
|9
|14
|48-54
|42
|
10
|Фрайбург
|34
|11
|9
|14
|45-58
|42
|
11
|Аугсбург
|34
|10
|9
|15
|50-60
|39
|
12
|Вольфсбург
|34
|10
|7
|17
|41-56
|37
|
13
|Майнц
|34
|7
|14
|13
|39-51
|35
|
14
|Боруссия М
|34
|7
|13
|14
|56-67
|34
|
15
|Унион Б
|34
|9
|6
|19
|33-58
|33
|
16
|Бохум
|34
|7
|12
|15
|42-74
|33
|
17
|Кельн
|34
|5
|12
|17
|28-60
|27
|
18
|Дармштадт
|34
|3
|8
|23
|30-86
|17
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|2 : 1
|18.05
|16:30
|
Боруссия Д – Дармштадт
|4 : 0
|18.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|2 : 2
|18.05
|16:30
|
Хайденхайм – Кельн
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|4 : 2
|18.05
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|4 : 0
|18.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|2 : 1
|18.05
|16:30
|
Вердер – Бохум
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Вольфсбург – Майнц
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|28
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|26
|2
|7
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|26
|1
|1
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