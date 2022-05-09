Мирослав Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»

Лучший бомбардир в истории сборной Германии Мирослав Клозе может занять пост главного тренера «Кайзерслаутерна», сообщает Sport1.

Клуб на данный момент выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Германии. «Кайзерслаутерн» занял третье место по итогам сезона и сыграет с дрезденским «Динамо» в переходных матчах за место во второй бундеслиге.

В прошлом сезоне Клозе работал в тренерском штабе «Баварии», но покинул клуб из Мюнхена.

Позже Мирослав Клозе рассказал о своей болезни. Экс-форвард бундестим вынужден был бороться с тромбозом ноги. Из-за этого бывшему футболисту пришлось взять перерыв в тренерской карьере.