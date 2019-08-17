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Микаэль Кюизанс перейдет в «Баварию»

01:52
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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в «Баварии». В пятницу вечером спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич объявил о договоренности по 20-летнему французу.

— Микаэль отлично подходит для игры, построенной на владении мячом, — цитирует пресс-служба клуба Салихамиджича. — У него великолепная техника, сильная левая нога и великолепный характер.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/fc-bayern-verpflichtet-michael-cuisance

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