Михаэль Грегорич: "Жаль, что "Аугсбург" ушел с поля с пустыми руками"

Полузащитник "Аугсбурга"​ Михаэль Грегорич после поражения от "Баварии" в 22-м туре чемпионата Германии (2:3) отметил, что важно цепляться за каждый шанс. По его словам, команда сыграла хорошо.

- В Аугсбурге важно биться и цепляться за каждый шанс, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Грегорича. - Сегодня нам это удалось против очень и очень сильной команды. Жаль, что мы ушли с поля с пустыми руками. Не повезло, что перед самым перерывом мы пропустили. Под конец нам удалось их еще немного расшатать, но создать моменты, не получилось.