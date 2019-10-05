Михаэль Цорк: «Обамеянг не следит за своими словами и тоном»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк ответил на слова нападающего «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга. Ранее габонец назвал гендиректора немецкого клуба Ханса-Йоахима Ватцке клоуном.

— Обамеянг не следит за своими словами и тоном, — приводит Goal слова Цорка . — Когда он был в «Боруссии», мы всегда защищали его, становились на его сторону даже в тяжелых ситуациях. Я так и не понял, почему он так грубо отреагировал на слова Ватцке.

30-летний габонец играл за «Боруссию» с 2013 по 2018 годы. За это время Обамеянг провел в чемпионате Германии 144 матча и забил 98 голов.

«Он смотрит Лигу чемпионов только по телевизору». Гендиректор «Боруссии» потроллил Обамеянга