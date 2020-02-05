Михаэль Цорк: «Никто не контактировал с «Боруссией» по поводу Санчо, но нет гарантий, что он останется летом»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слухи о возможном уходе из команды 19-летнего нападающего Джейдона Санчо.

— Ни один клуб не контактировал с нами по поводу Джейдона, — приводит Sport Bild слова Цорка. — Тем не менее, я не могу гарантировать, что Санчо останется в «Боруссии» в летнее трансферное окно. Точно могу сказать, что он чувствует себя комфортно в Дортмунде, хоть у него и не всегда получается выдавать потрясающие выступления в каждом туре.

В сезоне-2019/20 на счету Санчо 15 голов и 16 результативных передач в 28 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего англичанина в 120 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Санчо со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».