Михаэль Цорк: "Английские молодые игроки сильнее немецких"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк считает, что сейчас английские молодые футболисты превосходят немецких сверстников. Он сделал такой вывод, основываясь на игре 18-летнего полузащитника дортмундцев Джейдона Санчо и ряда других англичан.

– Они получают блестящее футбольное образование в Англии, – цитирует The Guardian Цорка. – Там выстроены прекрасные академии. И это позволило Англии обойти Германию. Я был на базе "Манчестер Сити" и не могу сравнить это ни с чем, что видел в Германии. К тому же по-другому устроена молодежная соревновательная система. 10 лет назад английские клубы ездили в Германию за игроками, потому что мы были лучше, а теперь все наоборот.