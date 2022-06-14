Между Сане и Левандовски произошел конфликт из-за поведения поляка

У нападающего «Баварии» Лероя Сане сложились напряженные отношения с форвардом команды Робертом Левандовски, сообщает Sport1.de.

Игрока сборной Германии раздражает эгоистичное поведение польского форварда, а сам Левандовски нередко выражал недовольство действиями вингера на поле. После того, как поляк объявил о желании покинуть клуб, между футболистами произошел открытый конфликт.

В минувшем сезоне 26-летний Сане провел в составе «Баварии» 45 матчей, в которых забил 14 голов, а также отдал 15 результативных передач.

На счету 33-летнего Левандовски 50 голов и семь передач в 46 проведенных встречах.