Метцельдера будут судить за распространение детской порнографии

Дело бывшего защитника дортмундской «Боруссии», «Реала» и сборной Германии по футболу Кристофа Метцельдера о распространении детской порнографии передано в суд, сообщает Der Tagesspiegel.

Первое слушание пройдет в окружном суде Дюссельдорфа 29 апреля. 40-летний немец отрицает обвинения.

В сентябре 2020 года Метцельдер подтвердил, что хранил на своем телефоне детскую порнографию. Бывшего футболиста обвиняют в том, что он хранил 297 файлов с детской порнографией. Сообщается, что немец отправил 29 фотографий и видеозаписей трем женщинам.

На данный момент районный суд назначил до середины мая три даты для процесса. Для Метцельдера презумпция невиновности применяется до окончательного решения по уголовному делу.

В составе сборной Германии он провел 47 матчей и принял участие в ЧМ-2002 (серебро), ЧМ-2006 (бронза) и Евро-2008 (серебро). В 2013 году он завершил профессиональную карьеру, а год спустя стал президентом «Хальтерн-ам-Зее». После начала расследования он покинул свой пост.