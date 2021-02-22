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Метцельдера будут судить за распространение детской порнографии

21:46
Кристоф Метцельдер. Фото Reuters
Кристоф Метцельдер. Фото Reuters
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Дело бывшего защитника дортмундской «Боруссии», «Реала» и сборной Германии по футболу Кристофа Метцельдера о распространении детской порнографии передано в суд, сообщает Der Tagesspiegel.

Первое слушание пройдет в окружном суде Дюссельдорфа 29 апреля. 40-летний немец отрицает обвинения.

В сентябре 2020 года Метцельдер подтвердил, что хранил на своем телефоне детскую порнографию. Бывшего футболиста обвиняют в том, что он хранил 297 файлов с детской порнографией. Сообщается, что немец отправил 29 фотографий и видеозаписей трем женщинам.

На данный момент районный суд назначил до середины мая три даты для процесса. Для Метцельдера презумпция невиновности применяется до окончательного решения по уголовному делу.

В составе сборной Германии он провел 47 матчей и принял участие в ЧМ-2002 (серебро), ЧМ-2006 (бронза) и Евро-2008 (серебро). В 2013 году он завершил профессиональную карьеру, а год спустя стал президентом «Хальтерн-ам-Зее». После начала расследования он покинул свой пост.

Дополнительная информация:

https://www.tagesspiegel.de/sport/kinderpornografie-verdacht-gegen-ex-nationalspieler-christoph-metzelder-muss-vor-gericht/26939076.html

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