Метцельдер ушел с поста президента клуба после обвинений в распространении детского порно

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер временно ушел в отставку с поста президента родного «Хальтерн-ам-Зее», сообщает пресс-служба клуба четвертого немецкого дивизиона. 38-летний немец находится под следствием по подозрению в распространении детской порнографии. Накануне он был допрошен по данному делу, полиция конфисковала его компьютер и телефон.

Информацию полицейские получили от его невесты, которая заявила, что Метцельдер якобы послал ей в WhatsApp 15 снимков детского порно.

«Пока все не прояснится с расследованием, бывший игрок сборной оставит все свои посты в «Хальтерн ам Зее», — говорится в заявлении клуба.

Метцельдер в качестве футболиста защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Шальке». В составе сборной Германии он провел 47 матчей и принял участие в ЧМ-2002 (серебро), ЧМ-2006 (бронза) и Евро-2008 (серебро).В 2013 году он завершил профессиональную карьеру, а пост президента «Хальтерн-ам-Зее» занял год спустя.