Метцельдер признался в распространении детской порнографии

Бывший защитник «Реала» и сборной Германии Кристоф Метцельдер признал свою вину в распространении детской порнографии, сообщает Der Spiegel. Неизвестно, было ли признание по всем пунктам или только частично.

В сентябре 2019 года невеста Метцельдера подала заявление в полицию, заявив, что футболст послал ей в мессенджере 15 снимков детского порно. Полиция получила ордер на обыск и конфисковала компьютер и телефон Метцельдера. По данным СМИ, у него нашли 297 порнографических файлов с несовершеннолетними.

Метцельдер в качестве футболиста защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Шальке». В составе сборной Германии он провел 47 матчей и принял участие в ЧМ-2002 (серебро), ЧМ-2006 (бронза) и Евро-2008 (серебро).В 2013 году он завершил профессиональную карьеру, а год спустя стал президентом «Хальтерн-ам-Зее». После начала расследования он покинул свой пост.