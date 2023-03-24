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Озил: «На данный момент у меня нет планов стать тренером или остаться в футболе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Арсенала» Месут Озил рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Честно говоря, я не знаю на сто процентов, что произойдет в ближайшие месяцы и годы. Но пока я сосредоточусь на своей семье здесь, в Турции. У меня есть жена и две прекрасные дочери. Больше всего я жду, когда мои дочери вырастут, они — два самых больших подарка, которые я когда-либо получал в своей жизни. Я наслаждаюсь каждой секундой, проведенной с ними.

На данный момент у меня нет планов ни стать тренером, ни остаться в футболе, честно говоря. Я был частью футбольного бизнеса почти 17 лет, и большую часть этого времени я получал огромное удовольствие от игры. Те, кто следил за моей карьерой, знают, что мне не очень нравится находиться перед камерой, давать интервью и быть на виду у публики. Так что теперь я буду наслаждаться тем, что в моей жизни стало немного больше тишины», — приводит слова Озила Marca.

Ранее игрок вспомнил, как подписывал контракт с мадридским клубом в 2010 году.

22 марта 34-летний футболист объявил о завершении карьеры. Озил — чемпион мира в составе сборной Германии. Вместе с «Вердером» он становился обладателем Кубка Германии, футболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В составе «Арсенала» полузащитник по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.

Источник: Marca
Месут Озил
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ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 25 14 6 5 38-28 48
5
 Фрайбург 25 13 7 5 38-34 46
6
 Айнтрахт Ф 25 11 7 7 46-36 40
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 25 10 7 8 40-36 37
9
 Байер 25 11 4 10 45-40 37
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 25 8 1 16 27-56 25
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
17
 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
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Бавария – Боруссия Д
 - : -
1.04 00:00
Айнтрахт Ф – Бохум
 - : -
1.04 00:00
Кельн – Боруссия М
 - : -
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