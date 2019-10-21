Мертенс может продолжить карьеру в «Боруссии» из Дортмунда

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Германии. На 32-летнего бельгийца претендует «Боруссия» из Дортмунда, сообщает Sky Italia.

Контракт Мертенса с «Наполи» рассчитан до лета 2020 года. Ранее появлялась информация, что у игрока есть очень выгодное с финансовой точки зрения предложение из Китая.

В нынешнем сезоне Дрис Мертенс провел 9 матчей, в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей.

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