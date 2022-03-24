Менхенгладбахской «Боруссии» присудили победу в матче с «Бохумом»

«Боруссии» их Менхенгладбаха присудили победу со счетом 2:0 в недоигранном матче 27-го тура чемпионата Германии против «Бохума», сообщает сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Главный арбитр игры Беньямин Кортус остановил матч на 71-й минуте. Это произошло из-за того, что в бокового арбитра Кристиана Гиттельмана попал стакан, брошенный с трибун. Судьи и футболисты покинули поле и ушли в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время было объявлено, что матч не возобновится.

«В соответствии с регламентом, игра в Бохуме считается проигранной хозяевами со счетом 0:2, поскольку клуб несет ответственность за своих зрителей», — заявил председатель спортивного суда DFB Штефан Оберхольц.

«Боруссия», набравшая 33 очка, поднялась на 11-е место в турнирной таблице бундеслиги. Имеющий в активе 32 очка «Бохум» опустился на 12-ю строчку.