Менхенгладбахская «Боруссия» представила домашний комплект формы на новый сезон
Менхенгладбахская «Боруссия» представила домашний комплект формы на сезон-2022/23.
Форма выполнена в белом цвете с черной и зеленой полосами посередине футболки. Команда сыграет в этом комплекте в последнем туре чемпионата Германии против «Хоффенхайма».
За тур до окончания сезона «Боруссия» занимает десятое место в турнирной таблице и не смогла попасть в еврокубки.
Домашний комплект формы менхенгладбахской Боруссии на сезон-2022/23.
ФК Боруссия М
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|33
|24
|4
|5
|95-35
|76
|
2
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83-51
|66
|
3
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78-46
|61
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|17
|6
|10
|71-36
|57
|
5
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57-44
|55
|
6
|Унион Б
|33
|15
|9
|9
|47-42
|54
|
7
|Кельн
|33
|14
|10
|9
|51-47
|52
|
8
|Хоффенхайм
|33
|13
|7
|13
|57-55
|46
|
9
|Майнц
|33
|13
|6
|14
|48-43
|45
|
10
|Боруссия М
|33
|11
|9
|13
|49-60
|42
|
11
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|
12
|Айнтрахт Ф
|33
|10
|11
|12
|43-47
|41
|
13
|Вольфсбург
|33
|12
|5
|16
|41-52
|41
|
14
|Аугсбург
|33
|9
|8
|16
|37-55
|35
|
15
|Герта
|33
|9
|6
|18
|36-69
|33
|
16
|Штутгарт
|33
|6
|12
|15
|39-58
|30
|
17
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27-80
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.05
|16:30
|
Арминия – РБ Лейпциг
|- : -
|14.05
|16:30
|
Аугсбург – Гр. Фюрт
|- : -
|14.05
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|14.05
|16:30
|
Боруссия Д – Герта
|- : -
|14.05
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|14.05
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|14.05
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|27
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|28
|1
|6
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