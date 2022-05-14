Менхенгладбахская «Боруссия» представила домашний комплект формы на новый сезон

Менхенгладбахская «Боруссия» представила домашний комплект формы на сезон-2022/23.

Форма выполнена в белом цвете с черной и зеленой полосами посередине футболки. Команда сыграет в этом комплекте в последнем туре чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

За тур до окончания сезона «Боруссия» занимает десятое место в турнирной таблице и не смогла попасть в еврокубки.