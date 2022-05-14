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Сегодня, 11:55

Менхенгладбахская «Боруссия» представила домашний комплект формы на новый сезон

Сергей Разин
корреспондент
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Домашний комплект формы менхенгладбахской Боруссии на сезон-2022/23.
Фото ФК Боруссия М

Менхенгладбахская «Боруссия» представила домашний комплект формы на сезон-2022/23.

Форма выполнена в белом цвете с черной и зеленой полосами посередине футболки. Команда сыграет в этом комплекте в последнем туре чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

За тур до окончания сезона «Боруссия» занимает десятое место в турнирной таблице и не смогла попасть в еврокубки.

Домашний комплект формы менхенгладбахской Боруссии на сезон-2022/23. Фото ФК Боруссия М
Домашний комплект формы менхенгладбахской Боруссии на сезон-2022/23.
ФК Боруссия М

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Боруссия (Менхенгладбах)
0
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Бундеслига: «Боруссия» — «Герта», «Вольфсбург» — «Бавария» и другие матчи 34-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 33 24 4 5 95-35 76
2
 Боруссия Д 33 21 3 9 83-51 66
3
 Байер 33 18 7 8 78-46 61
4
 РБ Лейпциг 33 17 6 10 71-36 57
5
 Фрайбург 33 15 10 8 57-44 55
6
 Унион Б 33 15 9 9 47-42 54
7
 Кельн 33 14 10 9 51-47 52
8
 Хоффенхайм 33 13 7 13 57-55 46
9
 Майнц 33 13 6 14 48-43 45
10
 Боруссия М 33 11 9 13 49-60 42
11
 Бохум 33 12 6 15 36-49 42
12
 Айнтрахт Ф 33 10 11 12 43-47 41
13
 Вольфсбург 33 12 5 16 41-52 41
14
 Аугсбург 33 9 8 16 37-55 35
15
 Герта 33 9 6 18 36-69 33
16
 Штутгарт 33 6 12 15 39-58 30
17
 Арминия 33 5 12 16 26-52 27
18
 Гр. Фюрт 33 3 9 21 27-80 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 - : -
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 - : -
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 - : -
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 27 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 28 1 6
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