Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Фрайбург» и вернулась в лидеры бундеслиги

«Боруссия» из Менхенгладбаха взяла верх над «Фрайбургом» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 4:2. Это позволило команде Марко Розе вернуться на первое место бундеслиги.

На 1 очко от «Боруссии» отстает «Лейпциг», на 3 — «Шальке», на 4 — «Бавария».

«Фрайбург» идет шестым, в 6 очках от лидера таблицы.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

13-й тур

«Боруссия» М — «Фрайбург» — 4:2 (1:1)

Голы: Тюрам, 3 (1:0). Шмид, 6 (1:1). Эмболо, 46 (2:1). Херрманн, 51 (3:1). Хелер, 58 (3:2). Эмболо, 71 (4:2).

Нереализованный пенальти: Эмболо, 49 (мимо)

«Боруссия»: Зоммер, Янчке, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Закария, Бенеш (Крамер, 65), Нойхаус, Херрманн, Эмболо (Плеа, 84), Тюрам (Хофманн, 89).

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде (Квон Чхан Хун, 73), Хайнц, Гюнтер, Кох, Шлоттербек (Шоллои, 56), Хефлер, Шмид (М.Франц, 90+1), Хаберер, Петерсен, Хелер.

Предупреждения: Хайнц, 30. Херрманн, 36. Бенеш, 40. Янчке, 57. Кох, 84.

Судья: Цвайер.

1 декабря. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».