Менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Ганновер", "Вердер" выиграл у "Фрайбурга"

Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Ганновер" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 1:0. Единственный гол встречи забил Каэтану де Араужу Раффаэл.

"Боруссия", в активе которой 51 очко, осталась на пятой строчке турнирной таблицы бундеслиги, "Ганновер" с 14 очками по-прежнему занимает последнее место.

В другом матче дня "Вердер" переиграл "Фрайбург" (2:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

"Ганновер-96" - "Боруссия М" - 0:1 (0:0)

Гол: Раффаэл, 53.

"Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Корб, Острцолек, Антон, Швеглер (Муслия, 65), Мюллер, Бакалорц, Харагути (Сото, 81), Майна (Бек, 88), Вейдандт.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Штробль, Крамер, Закария (Кюизанс, 81), Нойхаус (Хофманн, 74), Штиндль (Раффаэл, 5), Херрманн, Азар, Плеа.

Судья: Брих (Германия).

13 апреля. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

"Вердер" - "Фрайбург" - 2:1 (0:0)

Голы: Классен, 77 (1:0). Гебре Селассие, 85 (2:0). Вальдшмидт, 90+3 (2:1).

"Вердер": Павленка (Капино, 46), Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин, Классен, Эггештайн, Крузе, Осако (Писарро, 63), Рашица (Харник, 87).

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Штенцель (Франц, 63), К.Шлоттербек, Н.Шлоттербек, Абраши, Грифо, Хаберер, Гондорф (Вальдшмидт, 81), Нидерлехнер (Хелер, 81).

Предупреждения: Абраши, 37. Штенцель, 55. Аугустинссон, 66. Франц, 73.

Судья: Штайнхаус (Германия).

13 апреля. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

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