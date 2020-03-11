Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» и вышла на четвертое место
Менхенгладбахская «Боруссия» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Германии обыграла «Кельн» — 2:1. Хозяева набрали 49 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице. Гости (32) — 10-е.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
21-й тур
«Боруссия М» — «Кельн» — 2:1 (1:0)
Голы: Эмболо, 32 (1:0). Мере, 70 — в свои ворота (2:0). Ут, 81 (2:1).
«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штробль, Крамер, Херрманн (Хофманн, 76), Плеа, Эмболо (Штиндль, 82), Тюрам (Бенсебаини, 88).
«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор, Мере (Модест, 85), Якобс (Тильманн, 73), Эхизибуэ, Лайстнер, Кайнц (Дрекслер, 66), Скири, Ут, Кордоба.
Предупреждения: Кайнц, 33. Ут, 84. Тюрам, 88.
Судья: Айтекин (Германия).
11 марта. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/