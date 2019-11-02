Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Байер» и осталась лидером бундеслиги

В матче 10-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» в гостях обыграла «Байер» (2:1) и сохранила первое место в турнирной таблице бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» дома справилась с «Вольфсбургом» (3:0), а «Фрайбург» сыграл вничью с «Вердером» (2:2).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

10-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) — «Вольфсбург» — 3:0 (0:0)

Голы: Азар, 52 (1:0). Рафаэл Геррейру, 58 (2:0). Гетце, 88 — с пенальти (3:0).

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими, Ройс (Гетце, 28), Азар, Рафаэл Геррейру, Брандт (Пако Алькасер, 89), Дахуд (Витсель, 70), Вайгль.

«Вольфсбург»: Перван, Брума, Брукс, Руссийон (Штеффен, 89), Тиссеран (Брекало, 79), Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Жуан Виктор, Вегхорст, Нмеча (Клаус, 66).

Предупреждения: Нмеча, 40. Вайгль, 44. Брукс, 45+2. Тиссеран, 69.

Судья: Вельц (Германия).

2 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Байер» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 1:2 (1:2)

Голы: Вендт, 18 (0:1). Фолланд, 25 (1:1). Тюрам, 42 (1:2).

«Байер»: Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл (Бэйли, 69), Баумгартлингер (Арангис, 46), Беллараби, Демирбай (Амири, 73), Хаверц, Фолланд, Аларио.

«Боруссия»: Зоммер, Вендт, Янчке, Гинтер, Эльведи (Закария, 69), Лайнер, Крамер, Хофманн (Бенеш, 81), Нойхаус, Херрманн, Тюрам (Штиндль, 65).

Предупреждения: Та, 36. Баумгартлингер, 44. Хофманн, 80.

Удаление: Бэйли, 90+7.

Судья: Зиберт (Германия).

2 ноября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Вердер» — «Фрайбург» — 2:2 (1:1)

Голы: Рашица, 9 (1:0). Петерсен, 28 (1:1). Гебре Селассие, 59 (2:1). Петерсен, 90+3 (2:2).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Нури Шахин (Баргфреде, 68), Классен, Биттенкурт, М.Эггештайн, Осако (Саджент, 72), Рашица (Лангкамп, 86).

«Фрайбург»: Флеккен, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Шмид, Грифо (Франц, 64), Хаберер, Шоллои (Боррелло, 88), Петерсен, Хелер (Квон Чхан Хун, 84).

Предупреждения: Биттенкурт, 57. Гюнтер, 62. Нури Шахин, 64. Франц, 75. Хаберер, 79. Велькович, 83.

Удаление: Хаберер, 87.

Судья: Дингерт (Германия).

2 ноября. Бремен. Стадион «Везерштадион».