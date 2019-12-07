Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию», мюнхенцы потерпели второе поражение подряд

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 2:1.

За победителей дубль оформил Рами Бенсебаини. В составе мюнхенцев отличился Иван Перишич.

«Боруссия» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 31 очко. «Бавария» опустилась на шестое место, имея в своем активе 24 активе.

В другом матче дня «Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» (3:1). Он отстает о «Боруссии» на одно очко.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

14-й тур

«Боруссия М» — «Бавария» — 2:1 (0:0)

Голы: Перишич, 49 (0:1). Бенсебаини, 60 (1:1). Бенсебаини, 90+2 — с пенальти (2:1).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Раффаэл, 85), Хофманн, Закария, Бенеш (Эмболо, 58), Плеа (Херрманн, 64), Тюрам.

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Хави Мартинес, 68), Алаба, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Коман, Горецка, Толиссо (Перишич, 20), Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Бенеш, 6. Боатенг, 62. Хофманн, 66. Хави Мартинес, 82. Левандовски, 86. Закария, 88. Хави Мартинес, 90. Тиагу Алькантара, 90+2.

Судья: Фриц (Германия).

7 декабря. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

14-й тур

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 3:1 (1:0)

Голы: Вернер, 11 (1:0). Вернер, 52 — с пенальти (2:0). Забитцер, 83 (3:0). Бичакчич, 89 (3:1).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Демме, Шик (Поульсен, 61), Вернер (Вольф, 85).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Акпогума, Пош (Бебу, 58), Кадержабек, Гайгер (Баумгартнер, 84), Гриллич, Самассеку, Крамарич, Адамян, Сков.

Предупреждения: Пош, 51. Хальстенберг, 54. Лаймер, 77. Забитцер, 84.

Судья: Айтекин (Германия).

7 декабря. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

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