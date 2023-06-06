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Сегодня, 17:33

Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о назначении Сеоане на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Херардо Сеоане.
Фото Global Look Press

Швейцарец Херардо Сеоане назначен на пост главного тренера менхенгладбахской «Боруссии», сообщается на сайте клуба.

44-летний специалист подписал трехлетний контракт. Сеоане сменил в «Боруссии» Даниэля Фарке. Патрик Шнарвилер (помощник тренера) и Николас Дьон (тренер по физподготовке) присоединятся к тренерскому штабу Сеоане.

Также «Боруссия» объявила об изменении структуры управления клубом. Должность спортивного директора первой команды с 1 июля займет Нильс Шмадтке. 34-летний Шмадтке в последнее время работал главным скаутом в «Вольфсбурге». Филипп Шютцендорф, ранее возглавлявший аналитический отдел в «Боруссии», станет руководителем отдела развития, который включает в себя развитие талантов и анализ видео и данных.

Последним клубом Сеоане был «Байер», который он возглавлял с мая 2021 по октябрь 2022 года. Леверкузенский клуб под его руководством занял 3-е место в сезоне-2021/22, что стало лучшим результатом «аптекарей» за 7 лет. До этого он возглавлял швейцарский «Янг Бойз», с которым выиграл три подряд титула чемпиона и один Кубок страны.

Менхенгладбахская «Боруссия» по итогам сезона-2022/23 заняла 10-е место, набрав 43 очка.

Источник: ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Херардо Сеоане
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 2 : 0
27.05 16:30
Бохум – Байер
 3 : 0
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 2 : 2
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 4 : 2
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 1 : 1
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Унион Б – Вердер
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Вольфсбург – Герта
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 16
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 15
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 10
И К Ж
Амин Адли

Амин Адли

Байер

 26 2 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 24 2 1
Пьеро Хинкапье

Пьеро Хинкапье

Байер

 30 1 9
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