Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о назначении Сеоане на пост главного тренера

Швейцарец Херардо Сеоане назначен на пост главного тренера менхенгладбахской «Боруссии», сообщается на сайте клуба.

44-летний специалист подписал трехлетний контракт. Сеоане сменил в «Боруссии» Даниэля Фарке. Патрик Шнарвилер (помощник тренера) и Николас Дьон (тренер по физподготовке) присоединятся к тренерскому штабу Сеоане.

Также «Боруссия» объявила об изменении структуры управления клубом. Должность спортивного директора первой команды с 1 июля займет Нильс Шмадтке. 34-летний Шмадтке в последнее время работал главным скаутом в «Вольфсбурге». Филипп Шютцендорф, ранее возглавлявший аналитический отдел в «Боруссии», станет руководителем отдела развития, который включает в себя развитие талантов и анализ видео и данных.

Последним клубом Сеоане был «Байер», который он возглавлял с мая 2021 по октябрь 2022 года. Леверкузенский клуб под его руководством занял 3-е место в сезоне-2021/22, что стало лучшим результатом «аптекарей» за 7 лет. До этого он возглавлял швейцарский «Янг Бойз», с которым выиграл три подряд титула чемпиона и один Кубок страны.

Менхенгладбахская «Боруссия» по итогам сезона-2022/23 заняла 10-е место, набрав 43 очка.