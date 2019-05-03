"Майнц" в концовке вырвал победу у "Лейпцига" в матче 32-го тура чемпионата Германии - 3:3.

В составе хозяев поля голы забили Карим Онисиво, Мусса Ниакате и Жан-Филипп Матета. В составе гостей Лукас Клостерманн оформил дубль, еще один гол на счету у Тимо Вернера.

"Лейпциг" набрал 65 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, "Майнц", в активе которого 37 очков, на 12-й.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

32-й тур

"Майнц" - "РБ Лейпциг" - 3:3 (1:2)

Голы: Клостерманн, 20 (0:1). Клостерманн, 32 (0:2). Онисиво, 43 (1:2). Вернер, 49 (1:3). Ниакате, 67 (2:3). Матета, 83 (3:3).

"Майнц": Фл.Мюллер, Брозински, Кариколь, Хак, Ниакате, Латца, Куэйсон, Гбамен (Максим, 79), Баку (Кунде, 67), Боэтиус, Онисиво (Матета, 46).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль, Форсберг, Ляймер (Айдара, 70), Поульсен (Кунья, 90), Вернер.

Предупреждения: Кампль, 52. Брозински, 55.

Судья: Штайнхаус (Германия).

3 мая. Майнц. Стадион "Opel Arena".

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