«Вольфсбург» переиграл «Майнц», «Хоффенхайм» разгромил «Герту»

«Вольфсбург» обыграл «Майнц» в матче 17-го тура чемпионата «Германии» (2:0). «Волки» поднялись на 5-е место в турнирной таблице.

В другой встрече «Хоффенхайма» выиграл у «Герты» (3:0).

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Бундеслига

17-й тур

«Майнц» — «Вольфсбург» — 0:2 (0:0)

Голы: Бялек, 65 (0:1). Вегхорст, 79 (0:2).

«Майнц»: Центнер, Белль (Солои, 74), Хак, Мвене, Ниакате, Латца, Озтунали (Кор, 62), Баррейро, Боэтиус (Тауэр, 62), Онисиво, Буркардт (Куэйсон, 82).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу, Лакруа, Арнольд (Гилавоги, 87), Штеффен, Шлагер, Брекало (Бялек, 60), Баку (Мбабу, 75), Филипп (Герхардт, 75), Вегхорст (Мехмеди, 87).

Предупреждения: Филипп, 53. Боэтиус, 57. Гилавоги, 90+2.

Судья: Шторкс.

Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Герта» — «Хоффенхайм» — 0:3 (0:1)

Голы: Руди, 33 (0:1). Крамарич, 68 (0:2). Крамарич, 88 (0:3).

Нереализованный пенальти: Пентек, 12 (вратарь).

«Герта»: Шволов, Пекарик (Зефейк, 46), Штарк, Миттельштедт (Нец, 60), Альдерете, Дарида (Лукебакио, 60), Тузар, Гендузи, Кордоба, Пентек (Редан, 72), Кунья.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт (Нордтвейт, 60), Адамс Нуху, Пош, Руди, Самассеку, Гачинович, Баумгартнер (Богард, 88), Йон, Крамарич (Адамян, 90), Даббур (Бебу, 60).

Предупреждения: Гачинович, 25. Лукебакио, 66.

Судья: Осмерс.

Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».