Матч «Майнца» и «Санкт-Паули» завершился нулевой ничьей
«Майнц» сыграл вничью с «Санкт-Паули» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германии — 0:0.
Команды нанесли по одному удару в створ ворот друг друга.
«Санкт-Паули» набрал 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Майнц» с 8 баллами идет на последней, 18-й строчке.
В следующем туре «Санкт-Паули» дома сыграет против «Лейпцига», а «Майнц» на выезде встретится с «Унионом». Оба матча пройдут 10 января.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фрайбург
|5
|4
|1
|0
|14-4
|13
|
2
|Боруссия Д
|5
|4
|1
|0
|11-4
|13
|
3
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|16-4
|11
|
4
|Байер
|5
|3
|1
|1
|14-8
|10
|
5
|РБ Лейпциг
|5
|3
|0
|2
|15-5
|9
|
6
|Аугсбург
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|
7
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|
8
|Майнц
|5
|2
|1
|2
|13-10
|7
|
9
|Эльферсберг
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
10
|Кельн
|5
|2
|1
|2
|8-10
|7
|
11
|Штутгарт
|5
|2
|0
|3
|8-9
|6
|
12
|Гамбург
|5
|2
|0
|3
|5-15
|6
|
13
|Шальке
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Айнтрахт Ф
|5
|1
|2
|2
|9-16
|5
|
15
|Падерборн
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|
16
|Унион Б
|5
|1
|1
|3
|5-17
|4
|
17
|Хоффенхайм
|5
|1
|0
|4
|9-13
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|0
|5
|7-18
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|21:30
|Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|17.10
|16:30
|Эльферсберг – Аугсбург
|- : -
|17.10
|16:30
|Гамбург – Штутгарт
|- : -
|17.10
|16:30
|Шальке – Майнц
|- : -
|17.10
|16:30
|Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|17.10
|16:30
|Вердер – Падерборн
|- : -
|17.10
|19:30
|Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|18.10
|16:30
|Байер – Фрайбург
|- : -
|18.10
|18:30
|Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Патрик Шик
Байер
|5
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|4
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|4
|П
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|4
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|3
|1
|0
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|5
|0
|1
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