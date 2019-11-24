«Майнц» разгромил «Хоффенхайм», проведя второй тайм в меньшинстве

«Хоффенхайм» дома проиграл «Майнцу» (1:5) в матче 12-го тура чемпионата Германии. Гости после 45-й минуты встречи играли в меньшинстве — был удален полузащитник Боте Баку.

У «Майнца» дублем отметился хавбек Пьер Кунде, по разу — полузащитники Левин Озтунали, Павел Кадержабек и форвард Жан-Пол Боэтиус?.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

12-й тур

«Хоффенхайм» — «Майнц» — 1:5 (0:1)

Голы: Озтунали, 33 (0:1). Кадержабек, 52 — в свои ворота (0:2). Кунде, 62 (0:3). Крамарич, 83 (1:3). Боэтиус, 90 (1:4). Кунде, 90+3 (1:5).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума (Крамарич, 46), Хюбнер (Баумгартнер, 55), Пош (Стафилидис, 78), Руди, Кадержабек, Гриллич, Локадиа, Сков, Бебу.

«Майнц»: Центнер, Кариколь, Ниакате, Сен Жюст (Хак, 90), Куэйсон (Латца, 87), Озтунали, Фернандес, Баку, Кунде, Боэтиус, Онисиво (Авонийи, 75).

Предупреждения: Онисиво, 10. Акпогума, 28. Кунде, 71. Сен Жюст, 81.

Удаление: Баку, 45+2.

Судья: Данкерт (Германия).

24 ноября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

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