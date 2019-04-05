"Майнц" разгромил "Фрайбург" благодаря хет-трику Матета

"Майнц" с разгромным счетом победил "Фрайбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии (5:0). Хет-триком отметился форвард Жан-Филипп Матета.

"Майнц" набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Фрайбург" с 32 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

28-й тур

"Майнц" - "Фрайбург" - 5:0 (3:0)

Голы: Боэтиус, 20 (1:0). Матета, 25 (2:0). Матета, 33 (3:0). Онисиво, 73 (4:0). Матета, 77 (5:0).

"Майнц": Мюллер, Бунгерт (Хак, 69), Донати, Кариколь, Ниакате, Латца, Куэйсон (Максим, 79), Гбамен, Кунде (Онисиво, 55), Боэтиус, Матета.

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Штенцель (Кох, 83), Шлоттербек, Франц (Вальдшмидт, 46), Хефлер, Абраши, Грифо, Хаберер, Хелер (Нидерлехнер, 46).

Предупреждения: Кунде, 41. Хефлер, 45+1. Латца, 57. Максим, 64.

Судья: Яблонски.

5 апреля. Майнц. Стадион "Opel Arena".

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