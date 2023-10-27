«Майнц» расторгнет контракт с поддержавшим Палестину вингером Эль-Гази

«Майнц» расторгнет контракт с нападающим Анваром Эль-Гази, который ранее публично поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Как сообщает BBC, сегодня игрок был проинформирован о разрыве соглашения.

28-летний марокканец, представляющий Нидерланды, стал игроком немецкого клуба в конце сентября, перейдя на правах свободного агента.

17 октября «Майнц» отстранил Эль-Гази от игр и тренировок.

В составе немецкого клуба форвард провел 3 матча и отметился 1 результативной передачей.

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