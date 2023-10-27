«Майнц» расторгнет контракт с поддержавшим Палестину вингером Эль-Гази
«Майнц» расторгнет контракт с нападающим Анваром Эль-Гази, который ранее публично поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Как сообщает BBC, сегодня игрок был проинформирован о разрыве соглашения.
28-летний марокканец, представляющий Нидерланды, стал игроком немецкого клуба в конце сентября, перейдя на правах свободного агента.
17 октября «Майнц» отстранил Эль-Гази от игр и тренировок.
В составе немецкого клуба форвард провел 3 матча и отметился 1 результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
2
|Штутгарт
|8
|7
|0
|1
|25-8
|21
|
3
|Бавария
|8
|6
|2
|0
|26-7
|20
|
4
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
5
|РБ Лейпциг
|8
|5
|2
|1
|19-7
|17
|
6
|Хоффенхайм
|8
|5
|0
|3
|17-14
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|8
|4
|0
|4
|11-11
|12
|
10
|Аугсбург
|8
|2
|2
|4
|15-19
|8
|
11
|Хайденхайм
|8
|2
|1
|5
|12-20
|7
|
12
|Дармштадт
|8
|2
|1
|5
|13-22
|7
|
13
|Боруссия М
|8
|1
|3
|4
|14-19
|6
|
14
|Вердер
|8
|2
|0
|6
|12-18
|6
|
15
|Унион Б
|8
|2
|0
|6
|11-17
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|8
|1
|1
|6
|7-15
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|21:30
|
Бохум – Майнц
|2 : 2
|28.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|28.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|- : -
|28.10
|16:30
|
Бавария – Дармштадт
|- : -
|28.10
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|28.10
|16:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
|28.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|- : -
|29.10
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|29.10
|19:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|9
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|7
|1
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1
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