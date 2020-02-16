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«Майнц» и «Шальке» сыграли вничью

21:52
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В матче 22-го тура чемпионата Германии «Майнц» принимал «Шальке». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

22-й тур

«Майнц» — «Шальке-04» — 0:0

«Майнц»: Центнер, Брозински, Брума, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Кунде, 82), Куэйсон, Озтунали (Онисиво, 66), Баку, Баррейро, Солои (Матета, 73).

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Тодибо (Озан Кабак, 63), Грегорич, Маскарель, Шепф, Раман (Кутуджу, 75), Харит (Миранда, 82), Маккенни.

Предупреждения: Брума, 33. Брозински, 53. Тодибо, 58. Кутуджу, 86.

Судья: Винкманн (Германия).

16 февраля. Майнц. Стадион «Опель Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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