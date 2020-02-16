«Майнц» и «Шальке» сыграли вничью
21:52
В матче 22-го тура чемпионата Германии «Майнц» принимал «Шальке». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
22-й тур
«Майнц» — «Шальке-04» — 0:0
«Майнц»: Центнер, Брозински, Брума, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Кунде, 82), Куэйсон, Озтунали (Онисиво, 66), Баку, Баррейро, Солои (Матета, 73).
«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Тодибо (Озан Кабак, 63), Грегорич, Маскарель, Шепф, Раман (Кутуджу, 75), Харит (Миранда, 82), Маккенни.
Предупреждения: Брума, 33. Брозински, 53. Тодибо, 58. Кутуджу, 86.
Судья: Винкманн (Германия).
16 февраля. Майнц. Стадион «Опель Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/
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