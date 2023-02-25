«Майнц» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию»
«Майнц» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 22-го тура чемпионата Германии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Мева Арена» в Майнце.
Корейский полузащитник Джэ Сон Ли стал автором единственного гола в первом тайме. Сразу после перерыва Маркус Ингвартсен удвоил преимущество с передачи Людовика Ажорка, который на 72-й минуте забил уже сам. В самой концовке 17-летний Нельсон Вайпер довел счет до разгромного.
«Майнц» одержал третью победу подряд и поднялся на 7-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» идет на 9-й строчке — 29 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|12
|7
|2
|61-21
|43
|
2
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|44-27
|43
|
3
|Унион Б
|21
|13
|4
|4
|35-24
|43
|
4
|Фрайбург
|21
|12
|4
|5
|34-31
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|6
|4
|43-26
|39
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|11
|5
|5
|42-29
|38
|
7
|Вольфсбург
|21
|8
|6
|7
|38-29
|30
|
8
|Боруссия М
|22
|8
|5
|9
|38-39
|29
|
9
|Майнц
|22
|9
|5
|8
|37-34
|32
|
10
|Байер
|21
|8
|3
|10
|35-35
|27
|
11
|Вердер
|21
|8
|3
|10
|31-41
|27
|
12
|Кельн
|21
|6
|8
|7
|32-34
|26
|
13
|Аугсбург
|21
|7
|3
|11
|26-36
|24
|
14
|Штутгарт
|21
|4
|7
|10
|26-36
|19
|
15
|Хоффенхайм
|21
|5
|4
|12
|29-40
|19
|
16
|Бохум
|21
|6
|1
|14
|24-51
|19
|
17
|Герта
|21
|4
|5
|12
|25-40
|17
|
18
|Шальке
|21
|2
|7
|12
|14-41
|13
|24.02
|22:30
|
Майнц – Боруссия М
|4 : 0
|25.02
|17:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|25.02
|17:30
|
Герта – Аугсбург
|- : -
|25.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|25.02
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.02
|17:30
|
Вердер – Бохум
|- : -
|25.02
|20:30
|
Шальке – Штутгарт
|- : -
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|- : -
|26.02
|19:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|19
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3