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Сегодня, 00:27

«Майнц» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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24 февраля. «Майнц» — «Боруссия М» — 4:0.
Фото Global Look Press

«Майнц» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 22-го тура чемпионата Германии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Мева Арена» в Майнце.

Корейский полузащитник Джэ Сон Ли стал автором единственного гола в первом тайме. Сразу после перерыва Маркус Ингвартсен удвоил преимущество с передачи Людовика Ажорка, который на 72-й минуте забил уже сам. В самой концовке 17-летний Нельсон Вайпер довел счет до разгромного.

«Майнц» одержал третью победу подряд и поднялся на 7-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» идет на 9-й строчке — 29 очков.

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
24 февр, 22:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
4:0
Боруссия М
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
2
 Боруссия Д 21 14 1 6 44-27 43
3
 Унион Б 21 13 4 4 35-24 43
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 6 4 43-26 39
6
 Айнтрахт Ф 21 11 5 5 42-29 38
7
 Вольфсбург 21 8 6 7 38-29 30
8
 Боруссия М 22 8 5 9 38-39 29
9
 Майнц 22 9 5 8 37-34 32
10
 Байер 21 8 3 10 35-35 27
11
 Вердер 21 8 3 10 31-41 27
12
 Кельн 21 6 8 7 32-34 26
13
 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Бохум 21 6 1 14 24-51 19
17
 Герта 21 4 5 12 25-40 17
18
 Шальке 21 2 7 12 14-41 13
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.02 22:30
Майнц – Боруссия М
 4 : 0
25.02 17:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
25.02 17:30
Герта – Аугсбург
 - : -
25.02 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
25.02 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
25.02 17:30
Вердер – Бохум
 - : -
25.02 20:30
Шальке – Штутгарт
 - : -
26.02 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
26.02 19:30
Бавария – Унион Б
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 19 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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