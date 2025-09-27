«Майнц» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в 5-м туре бундеслиги в субботу, 27 сентября. Матч пройдет на стадионе «Мева Арена» в Майнце (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур.

27 сентября, 16:30. Mewa Arena (Майнц)

Следить за ключевыми событиями встречи «Майнц» — «Боруссия» Дортмунд можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 5-ти туров бундеслиги команда из Майнца набрала четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице, а дортмундский клуб с 10-ю баллами идет на второй строчке чемпионата.

