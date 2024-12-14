«Бавария» проиграла «Майнцу» и потерпела первое поражение в бундеслиге в текущем сезоне
«Бавария» на выезде уступила «Майнцу» в матче 14-го тура немецкой бундеслиги — 1:2.
Победу хозяевам принес дубль Ли Джэ Сона. Кореец отличился на 41-й и 60-й минутах. Единственный гол гостей на 87-й минуте забил Лерой Сане.
Мюнхенцы потерпели первое поражение в текущем сезоне бундеслиги. С 33 очками «Бавария» остается лидером в турнирной таблице.
«Майнц» (22 очка) поднялся на шестую строчку.
В параллельном матче гладбахская «Боруссия» дома разгромила «Хольштайн Киль» — 5:1.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|14
|10
|3
|1
|42-12
|33
|
2
|Байер
|14
|8
|5
|1
|32-20
|29
|
3
|Айнтрахт Ф
|13
|8
|3
|2
|33-18
|27
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|7
|3
|3
|21-14
|24
|
5
|Фрайбург
|14
|7
|3
|4
|20-19
|24
|
6
|Майнц
|14
|6
|4
|4
|25-19
|22
|
7
|Вольфсбург
|14
|6
|3
|5
|31-25
|21
|
8
|Боруссия Д
|13
|6
|3
|4
|24-20
|21
|
9
|Боруссия М
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
10
|Штутгарт
|13
|5
|5
|3
|26-23
|20
|
11
|Вердер
|13
|5
|4
|4
|20-24
|19
|
12
|Унион Б
|14
|4
|5
|5
|13-15
|17
|
13
|Аугсбург
|14
|4
|4
|6
|16-27
|16
|
14
|Хоффенхайм
|13
|3
|4
|6
|18-25
|13
|
15
|Ст-Паули
|13
|3
|2
|8
|11-17
|11
|
16
|Хайденхайм
|13
|3
|1
|9
|17-28
|10
|
17
|Хольштайн
|14
|1
|2
|11
|14-37
|5
|
18
|Бохум
|14
|0
|3
|11
|11-35
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.12
|22:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|14.12
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|0 : 2
|14.12
|17:30
|
Боруссия М – Хольштайн
|4 : 1
|14.12
|17:30
|
Майнц – Бавария
|2 : 1
|14.12
|17:30
|
Унион Б – Бохум
|1 : 1
|14.12
|20:30
|
Ст-Паули – Вердер
|- : -
|15.12
|17:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
|15.12
|19:30
|
Боруссия Д – Хоффенхайм
|- : -
|15.12
|21:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|11
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|12
|1
|3
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