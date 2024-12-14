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Сегодня, 19:23

«Бавария» проиграла «Майнцу» и потерпела первое поражение в бундеслиге в текущем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ли Джэ Сон.
Фото AFP

«Бавария» на выезде уступила «Майнцу» в матче 14-го тура немецкой бундеслиги — 1:2.

Победу хозяевам принес дубль Ли Джэ Сона. Кореец отличился на 41-й и 60-й минутах. Единственный гол гостей на 87-й минуте забил Лерой Сане.

Мюнхенцы потерпели первое поражение в текущем сезоне бундеслиги. С 33 очками «Бавария» остается лидером в турнирной таблице.

«Майнц» (22 очка) поднялся на шестую строчку.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
14 дек, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:1
Бавария

В параллельном матче гладбахская «Боруссия» дома разгромила «Хольштайн Киль» — 5:1.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
14 дек, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
4:1
Хольштайн

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц
Хольштайн Киль
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«Фрайбург» победил «Вольфсбург» и обошел «Боруссию» в таблице бундеслиге

«Байер» обыграл «Аугсбург» и одержал седьмую победу подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 14 10 3 1 42-12 33
2
 Байер 14 8 5 1 32-20 29
3
 Айнтрахт Ф 13 8 3 2 33-18 27
4
 РБ Лейпциг 13 7 3 3 21-14 24
5
 Фрайбург 14 7 3 4 20-19 24
6
 Майнц 14 6 4 4 25-19 22
7
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
8
 Боруссия Д 13 6 3 4 24-20 21
9
 Боруссия М 14 6 3 5 23-19 21
10
 Штутгарт 13 5 5 3 26-23 20
11
 Вердер 13 5 4 4 20-24 19
12
 Унион Б 14 4 5 5 13-15 17
13
 Аугсбург 14 4 4 6 16-27 16
14
 Хоффенхайм 13 3 4 6 18-25 13
15
 Ст-Паули 13 3 2 8 11-17 11
16
 Хайденхайм 13 3 1 9 17-28 10
17
 Хольштайн 14 1 2 11 14-37 5
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
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13.12 22:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
14.12 17:30
Аугсбург – Байер
 0 : 2
14.12 17:30
Боруссия М – Хольштайн
 4 : 1
14.12 17:30
Майнц – Бавария
 2 : 1
14.12 17:30
Унион Б – Бохум
 1 : 1
14.12 20:30
Ст-Паули – Вердер
 - : -
15.12 17:30
Хайденхайм – Штутгарт
 - : -
15.12 19:30
Боруссия Д – Хоффенхайм
 - : -
15.12 21:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 6
И К Ж
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 11 1 3
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 12 1 3
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