«Бавария» проиграла «Майнцу» и потерпела первое поражение в бундеслиге в текущем сезоне

«Бавария» на выезде уступила «Майнцу» в матче 14-го тура немецкой бундеслиги — 1:2.

Победу хозяевам принес дубль Ли Джэ Сона. Кореец отличился на 41-й и 60-й минутах. Единственный гол гостей на 87-й минуте забил Лерой Сане.

Мюнхенцы потерпели первое поражение в текущем сезоне бундеслиги. С 33 очками «Бавария» остается лидером в турнирной таблице.

«Майнц» (22 очка) поднялся на шестую строчку.

В параллельном матче гладбахская «Боруссия» дома разгромила «Хольштайн Киль» — 5:1.