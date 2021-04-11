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Мавропанос может провести еще один сезон в «Штутгарте»

08:58
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Защитник «Арсенала» Константинос Мавропанос, выступающий на правах аренды за «Штутгарт», заявил, что может провести еще один год в немецкой команде.

«Пока я не знаю, вернусь ли в «Арсенал». В футболе все меняется очень быстро. У меня есть еще 2 месяца в «Штутгарте». Я все еще могу остаться в Германии на следующий год. Впрочем, конкретные разговоры о будущем можно будет вести после переговоров с «Арсеналом», — приводит Bild слова Мавропаноса.

Мавропанос перешел в «Штутгарт» летом 2020 года. 23-летний грек провел 18 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/vfb-stuttgart-mavropanos-vfb-verlaengerung-haengt-an-arsenal-76001730.bild.html

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