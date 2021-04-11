Мавропанос может провести еще один сезон в «Штутгарте»
Защитник «Арсенала» Константинос Мавропанос, выступающий на правах аренды за «Штутгарт», заявил, что может провести еще один год в немецкой команде.
«Пока я не знаю, вернусь ли в «Арсенал». В футболе все меняется очень быстро. У меня есть еще 2 месяца в «Штутгарте». Я все еще могу остаться в Германии на следующий год. Впрочем, конкретные разговоры о будущем можно будет вести после переговоров с «Арсеналом», — приводит Bild слова Мавропаноса.
Мавропанос перешел в «Штутгарт» летом 2020 года. 23-летний грек провел 18 матчей за команду и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/vfb-stuttgart-mavropanos-vfb-verlaengerung-haengt-an-arsenal-76001730.bild.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю