Маттеус: «Не думаю, что Кейн снова забьет 36 голов»
Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус считает, что мюнхенцы могут завоевать титул в этом сезоне, даже если Харри Кейн не сравняется по количеству забитых мячей со своим прошлогодним результатом в 36 голов.
«Я не думаю, что он [Кейн] снова забьет 36 голов. Но, возможно, ему это и не понадобится. Для меня фаворитами являются «Байер» и «Бавария» Мюнхен. Я вижу, что обе команды находятся на одном уровне, но у меня такое чувство, что «Бавария» победит», — приводит Goal слова Маттеуса.
В прошлом сезоне чемпионом Германии стал «Байер», который завершил турнир без поражений. «Бавария» заняла третье место в бундеслиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|2 : 3
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|2 : 2
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|3 : 1
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|3 : 2
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|1 : 1
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|1 : 0
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Рами Бенсебаини
Боруссия Д
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1