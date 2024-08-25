Маттеус: «Не думаю, что Кейн снова забьет 36 голов»

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус считает, что мюнхенцы могут завоевать титул в этом сезоне, даже если Харри Кейн не сравняется по количеству забитых мячей со своим прошлогодним результатом в 36 голов.

«Я не думаю, что он [Кейн] снова забьет 36 голов. Но, возможно, ему это и не понадобится. Для меня фаворитами являются «Байер» и «Бавария» Мюнхен. Я вижу, что обе команды находятся на одном уровне, но у меня такое чувство, что «Бавария» победит», — приводит Goal слова Маттеуса.

В прошлом сезоне чемпионом Германии стал «Байер», который завершил турнир без поражений. «Бавария» заняла третье место в бундеслиге.