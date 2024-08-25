Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:40

Маттеус: «Не думаю, что Кейн снова забьет 36 голов»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус считает, что мюнхенцы могут завоевать титул в этом сезоне, даже если Харри Кейн не сравняется по количеству забитых мячей со своим прошлогодним результатом в 36 голов.

«Я не думаю, что он [Кейн] снова забьет 36 голов. Но, возможно, ему это и не понадобится. Для меня фаворитами являются «Байер» и «Бавария» Мюнхен. Я вижу, что обе команды находятся на одном уровне, но у меня такое чувство, что «Бавария» победит», — приводит Goal слова Маттеуса.

В прошлом сезоне чемпионом Германии стал «Байер», который завершил турнир без поражений. «Бавария» заняла третье место в бундеслиге.

Источник: Goal
Гарри Кейн
Лотар Маттеус
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
1
1
Читайте также
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вольфсбург» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
2
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
3
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
4
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
5
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
6
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
7
 Унион Б 1 0 1 0 1-1 1
8
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
9
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
10
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
11
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
15
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
16
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
17
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 2 : 3
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 2 : 2
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 3 : 1
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 3 : 2
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 1 : 1
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 1 : 0
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 2 : 0
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
25.08 18:30
Ст-Паули – Хайденхайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 3
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
Джейми Гиттенс

Джейми Гиттенс

Боруссия Д

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1
Рами Бенсебаини

Рами Бенсебаини

Боруссия Д

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости