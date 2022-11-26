Маттеус считает, что Мусиала может стать новым Месси

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о нападающем национальной команды и «Баварии» Джамале Мусиале.

«Мусиала может стать новым Месси. Ему всего-то 19 лет, он очень целеустремленный парень. Я его поклонник. Мне нравится он как игрок, и как личность вне поля. Джамала прямая противоположность Неймару», — цитирует Маттеуса AS.

В этом сезоне чемпионата Германии Джамал провел 14 матчей, забив 9 голов и сделав 6 ассистов.