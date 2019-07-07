Маттеус раскритиковал Нойера за слова его агента о возможном уходе из "Баварии"

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал слова агента вратаря "Баварии" Мануэля Нойера Томаса Крота. По словам агента, Нойер хочет выиграть Лигу чемпионов и рассматривает вариант трансфера, если мюнхенцы этим летом не подпишут сильных игроков.

– Подобный подход Нойера абсолютно недопустим, – приводит Bild слова Маттеус. – Как капитан "Баварии", я должен сам решать подобные вопрос в клубе. Если бы у меня возникали проблемы с трансферной политикой, двери боссов для были всегда открыты.

Я лично знаю его агента, Томаса Крота. Думаю, Мануэль обсудит это с ним. Мои агенты никогда не имели права высказываться публично без моего личного одобрения

Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года.