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Сегодня, 10:16

Маттеус назвал фаворита нового сезона бундеслиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус рассказал, кого считает фаворитом нового сезона бундеслиги.

«Байер» входит в сезон фаворитом. Не только потому, что они непобежденные чемпионы и обладатели Кубка. У них есть явные преимущества в сравнении с «Баварией», «Боруссией» и остальными. Хаби Алонсо тренирует почти два года, им удалось сохранить команду и усилить ее трансферами Терье, Гарсии и Белосьяна», — приводит слова Маттеуса Bild.

В минувшем сезоне «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. Леверкузенцы прервали 11-летнюю гегемонию «Баварии» в бундеслиге. Кроме того, команда завоевала Кубок Германии.

Новый сезон бундеслиги стартует 23 августа. В первом туре «Байер» сыграет против гладбахской «Боруссии».

Лотар Маттеус
Футбол
ФК Байер
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