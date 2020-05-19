Матс Хуммельс: «Матчи без зрителей плохо влияют на хозяев поля, но приносит пользу на выезде»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал о матчах чемпионата Германии без зрителей.

— Матчи без фанатов — это очень грустно, — приводит слова Хуммельса Kicker. — Особенно если думать об игре против «Баварии» — обычно на наши домашние матчи против них приходят 80 тысяч зрителей.

Когда трибуны пусты, я могу получать и передавать гораздо больше указаний, лучше слышать слова тренера со скамейки. Когда стадион забит, сложно передать что-то даже на расстоянии десяти метров.

Мы оказались в новой ситуации, но я не думаю, что это изменит судьбу Бундеслиги. Я бы назвал это «нулевой точкой».

Конечно, на матчах без зрителей совсем иная атмосфера, и это плохо влияет на хозяев поля. Но затем это приносит пользу, когда ты играешь на выезде.