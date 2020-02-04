Матс Хуммельс: «Холанн напоминает мне Левандовски»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс рассказал о работе с новичком команды, 19-летним форвардом Эрлином Холанном.

— Эрлин отлично справляется, за свои 57 минут на поле он уже забил больше, чем я смогу за весь сезон, — цитирует Goal.com Хуммельса. — Конечно, я ему помогаю освоиться в бундеслиге, уже дал ему пару советов. Надеюсь, что Эрлин останется в «Боруссии», пока я здесь. Холанн напоминает мне Роберта Левандовски, правда, Эрлин еще не дорос до уровня Роберта, но все впереди. Уж поверьте, я играл вместе с Левандовски очень долго, так что могу определить хорошего нападающего.

Эрлин Холанн перешел в «Боруссию» этой зимой, на его счету 7 мячей в 3 матчах за дортмундцев.