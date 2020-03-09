Матчи в бундеслиги могут начать проводить без зрителей из-за коронавируса

С 26-го тура матчи чемпионата Германии могут начать проводить без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Рурское дерби — матч между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» — почти наверняка пройдет при закрытых трибунах, сообщает Bild.

Министр здравоохранения Северного Рейн-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман заявил, что поддерживает рекомендацию правительства Германии о недопущении массовых мероприятий, где одновременно может собраться более 1000 человек.