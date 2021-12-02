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Матчи бундеслиги смогут посещать до 15 тысяч болельщиков, «Бавария» будет играть дома без зрителей

17:45
Стадион «Баварии». Фото Twitter
Стадион «Баварии». Фото Twitter
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В немецкой бундеслиге будут установлены ограничения посещаемости матчей, сообщает Kicker. Это связано с распространением коронавируса.

По данным источника, посещаемость будет ограничена 50 процентами от вместимости арены, но не более 15 тысяч человек. При этом власти отдельных федеральных земель планируют запретить проведение матчей со зрителями. В их числе и Бавария. В связи с этим одноименный клуб будет вынужден играть при пустых трибунах.

«Бавария» лидирует в бундеслиге, имея в активе 31 очко после 13 матчей. У дортмундской «Боруссии» на очко меньше и вторая позиция. 4 декабря команды проведут очный матч в Дортмунде.

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Евгений Петров все материалы автора

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