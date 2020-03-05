Матч между менхенгладбахской и дортмундской «Боруссией» не будут проводить без зрителей

Бундеслига приняла решение провести ближайший матч чемпионата Германии между «Боруссиями» из Менхенгладбаха и Дортмунда со зрителями. Как сообщает AFP, футбольные власти страны провели консультации по поводу ситуации с распространением коронавируса, из-за которого в ряде европейских чемпионатов матчи будут проводиться при пустых трибунах.

Было решено провести игру в Менхенгладбахе со зрителями, однако все болельщики предупреждены о мерах предосторожности — их попросили максимально ограничить контакты с другими людьми. Отметим, что в регионе, который расположен всего в 40 километрах от Менхенгладбаха, было зафиксировано несколько случаев коронавируса.