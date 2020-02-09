Матч лидеров чемпионата Германии закончился вничью. «Бавария» и «Лейпциг» голов не забили

В матче 21-го тура чемпионата Германии встретились лидеры чемпионата — «Бавария» и «Лейпциг». Болельщики так и не дождались забитых голов — 0:0.

Таким образом, «Бавария» набрала 43 очка и сохранила первое место в турнирной таблице. «Лейпциг» отстает от мюнхенского клуба на одной очко.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

21-й тур

«Бавария» — «РБ Лейпциг» — 0:0

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Эрнандез, 67), Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри (Коутинью, 60), Горецка (Коман, 85), Дэйвис, Левандовски.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Ольмо (Шик, 69), Адамс, Вернер (Поульсен, 90+4).

Предупреждения: Лаймер, 36. Упамекано, 50. Киммих, 57. Павар, 90+3.

Судья: Фриц (Германия).

9 февраля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».