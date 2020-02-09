Матч лидеров чемпионата Германии закончился вничью. «Бавария» и «Лейпциг» голов не забили
В матче 21-го тура чемпионата Германии встретились лидеры чемпионата — «Бавария» и «Лейпциг». Болельщики так и не дождались забитых голов — 0:0.
Таким образом, «Бавария» набрала 43 очка и сохранила первое место в турнирной таблице. «Лейпциг» отстает от мюнхенского клуба на одной очко.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
21-й тур
«Бавария» — «РБ Лейпциг» — 0:0
«Бавария»: Нойер, Боатенг (Эрнандез, 67), Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри (Коутинью, 60), Горецка (Коман, 85), Дэйвис, Левандовски.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Ольмо (Шик, 69), Адамс, Вернер (Поульсен, 90+4).
Предупреждения: Лаймер, 36. Упамекано, 50. Киммих, 57. Павар, 90+3.
Судья: Фриц (Германия).
9 февраля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/