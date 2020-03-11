Матч 26-го тура чемпионата России «Лейпциг» — «Фрайбург» состоится при пустых трибунах. Об этом сообщает Bild. Причиной стало распространение коронавируса.

Сообщается, что такое решение «Лейпциг» принял по собственной инициативе. При этом власти города также настаивали на проведении игры без зрителей.

Матч «Лейпциг» — «Фрайбург» состоится 14 марта и начнется в 15.30 по московскому времени.