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Матч «Фортуна» — «Падерборн» пройдет без зрителей из-за коронавируса

12:11
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Матч 26-го тура чемпионата Германии «Фортуна» — «Падерборн» пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Дюссельдорфа. Такое решение принял мэр города Томас Гайзель из-за опасности распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что ряд других матчей бундеслиги также пройдет без зрителей. Игра «Фортуны» и «Падерборна» состоится 13 марта и начнется в 22.30 по московскому времени.

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