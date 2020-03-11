Матч 26-го тура чемпионата Германии «Фортуна» — «Падерборн» пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Дюссельдорфа. Такое решение принял мэр города Томас Гайзель из-за опасности распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что ряд других матчей бундеслиги также пройдет без зрителей. Игра «Фортуны» и «Падерборна» состоится 13 марта и начнется в 22.30 по московскому времени.