Матчи 26-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Шальке» и «Вердер» — «Байер» пройдут при пустых трибунах, об этом было сообщено официально. Причина — ситуация с коронавирусом.

Пока не объявлено о закрытии трибун на всех матчах тура. При этом без зрителей завтра состоится перенесенный матч 21-го тура «Боруссия» М — «Кельн».

Ранее из-за ситуации с коронавирусом был приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи в Испании и Франции.