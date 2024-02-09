Матч «Боруссия» — «Фрайбург» был остановлен из-за болельщиков. Фанаты бросали на поле шоколадные монеты

Матч 21-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Фрайбургом» был остановлен в первом тайме.

Фанаты начали закидывать поле шоколадными монетами, а также бросили теннисные мячи.

Матч «Боруссия» — «Фрайбург».

Капитан дортмундцев Эмре Джан подошел поговорить с фанатами, чтобы они перестали кидать посторонние предметы на поле. Арбитр встречи возобновил матч на 45-й минуте, добавив 12 минут.

Матч «Боруссия» — «Фрайбург».

Ранее был остановлен матч второй бундеслиги между «Гамбургом» и «Ганновером». Фанаты протестовали против планов лиги по продаже стороннему инвестору доли доходов от трансляций.