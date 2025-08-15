Матч «Байера» в Кубке Германии прерван из-за града
Матч между «Зонненхофом» и «Байером» в первом раунде Кубка Германии прерван из-за погодных условий.
Над стадионом начался град. Игру приостановили при счете 0:0 на 18-й минуте.
«Игра остановлена, так как в настоящее время на поле падает град размером с мяч для гольфа», — говорится в сообщении пресс-службы «Байера».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|10
|9
|1
|0
|35-6
|28
|
2
|РБ Лейпциг
|10
|7
|1
|2
|20-13
|22
|
3
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|16-7
|21
|
4
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|17-12
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|2
|2
|24-14
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|1
|3
|21-16
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|15-18
|15
|
9
|Кельн
|10
|4
|2
|4
|17-15
|14
|
10
|Фрайбург
|10
|3
|4
|3
|13-14
|13
|
11
|Унион Б
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
12
|Боруссия М
|10
|2
|3
|5
|13-19
|9
|
13
|Гамбург
|10
|2
|3
|5
|9-16
|9
|
14
|Вольфсбург
|10
|2
|2
|6
|12-18
|8
|
15
|Ст-Паули
|10
|2
|1
|7
|9-20
|7
|
16
|Аугсбург
|10
|2
|1
|7
|14-24
|7
|
17
|Майнц
|10
|1
|2
|7
|10-18
|5
|
18
|Хайденхайм
|10
|1
|2
|7
|8-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:30
|Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Гамбург
|- : -
|22.11
|17:30
|Бавария – Фрайбург
|- : -
|22.11
|17:30
|Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|22.11
|17:30
|Хайденхайм – Боруссия М
|- : -
|22.11
|17:30
|Вольфсбург – Байер
|- : -
|22.11
|20:30
|Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|23.11
|19:30
|Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|13
|
|
Харис Табакович
Боруссия М
|6
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|6
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|5
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|8
|1
|2
|
|
Пауль Небель
Майнц
|8
|1
|2
Новости