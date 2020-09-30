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Матч «Бавария» — «Боруссия» судит Бибиана Штайнхаус. Это последняя игра в карьере легендарного арбитра

18:15
Бибиана Штайнхаус. Фото -
Бибиана Штайнхаус. Фото -
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Одна из лучших женщин-арбитров в истории футбола Бибиана Штайнхаус завершает карьеру, сообщает DW. Матч за Суперкубок Германии между «Баварией» и «Боруссией» из Дортмунда станет для 41-летней судьи последним в карьере. Она решила закончить выступления по личным причинам.

Штайнхаус в 2007 году отработала на матче второй бундеслиги между «Падерборном» и «Хоффенхаймом» (0:2) и стала первой женщиной, судившей матч мужских команд в Германии. Всего она шесть раз называлась арбитром года.

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