Матч «Айнтрахта» в бундеслиге отложен из-за переноса игры в Лиге Европы
17:17
Матч 24-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Айнтрахт» отложен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт бундеслиги. Причиной стал перенос ответной игры 1/16 финала Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Зальцбургом».
Встреча еврокубка должна была состояться в четверг, но была перенесена на пятницу из-за штормового предупреждения.
Матч «Вердер» — «Айнтрахт» был запланирован на воскресенье, и футболисты франкфуртского клуба не успеют восстановиться.
Новая дата игры будет объявлена позднее.